A Spinoso la zucca più grande della Basilicata: circa 240 kg!

Una super zucca da 2 quintali e 40 circa. Probabilmente è la zucca più grande in Basilicata. In Europa il guinness spetta a una zucca di 1.054 kg, presentata ai campionati europei di Ludwigsburg (Germania) dal coltivatore svizzero Beni Meier.

Il proprietario di questo frutto è Vito Marino di Spinoso, il quale è rimasto molto contento e soddisfatto del risultato e ha aggiunto che l’anno prossimo ci riproverà cercando di superare il suo attuale record.

Abbiamo contattato il Consigliere comunale di Spinoso con delega all’agricoltura Antonio Racioppi: “è una grande soddisfazione vedere questo risultato. Ma soprattutto sono esterrefatto per la determinazione e la passione che ha messo Vito nel suo lavoro. Il ritorno dei giovani in agricoltura non è un’utopia ma una realtà”.