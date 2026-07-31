A Spinoso il 10 agosto il concerto al tramonto “S. Francesco Music Movie”

Un’esperienza musicale ed emozionale unica, immersi nel panorama mozzafiato del Belvedere di P.zza Plebiscito a Spinoso. Una visione dell’Alta Val d’ agri che, a 270 gradi; che va dal Massiccio del Raparo, al Sirino fino al Volturino ed al Lago di Pietra del Pertusillo.

Al calar del sole un evento imperdibile in cui musica, paesaggio, natura e storia dell’arte si contaminano creando un momento di emozione collettiva legata a Francesco attraverso i temi cinematografici, alcuni diventa iconici per la storia, non solo musicale e cinematografica, del nostro paese.

Il legame tra San Francesco e il tramonto è duplice: riguarda il suo “Transito” (la morte, avvenuta al tramonto del 3 ottobre 1226) e la sua profonda spiritualità, celebrata nel famoso Canco di Frate Sole (dove il sole è simbolo della luce divina).

E proprio il Cantico delle Creature trova la sua descrizione più consona, immediata ed efficace nel paesaggio che si gode dal Belvedere di Piazza Plebiscito completamente immerso nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano che ricorda molto, essendo esposto a sud ovest, l’esposizione della spianata della Basilica Inferiore ad Assisi.

Ed è questo il valore aggiunto; un tramonto struggente che si gode dal belvedere a Spinoso tutto l’anno. Un tramonto non solo bello ma che appartiene alla storia universale dell’arte italiana; quella luce dorata che il pittore di fama europea Michele Tedesco, che visse a Spinoso la sua infanzia, esportò in terra toscana durante il suo periodo macchiaiolo, per poi contaminarlo con l’esperienza dei Puristi e dei Nazareni in tutta Europa, come nella sua unica opera a carattere religioso che si può ammirare proprio a Spinoso nella chiesa di S. Rocco del Popolo.

In questo contesto si esibirà l’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata, diretta dal M° Francesco D’ Arcangelo, in una produzione originale che attraverso la musica che ha accompagnato la ricca produzione cinematografica sul poverello di Assisi.