A Sant’Arcangelo positivi al Covid-19 sindaco e vicesindaco

Il sindaco e il vicesindaco di Sant’Arcangelo, sono risultati positivi al coronavirus. A comunicarlo è lo stesso sindaco Salvatore La Grotta con un messaggio sul proprio canale facebook:

Cari concittadini, nei giorni scorsi io e la Vicesindaco Antonella Pesce abbiamo voluto sottoporci ad un tampone naso-orofarongeo, vista la mia continua attività amministrata a contatto con uffici e persone diverse e la professione di Antonella che la vede impegnata in ambito sanitario. Purtroppo, in tarda mattinata, abbiamo ricevuto l’esito positivo del nostro tampone. Entrambi non mostriamo alcun sintomo, quindi rassicuro tutti sul nostro stato di salute e colgo l’occasione per invitare ancora una volta a mantenere altissimo il livello di guardia e attenzione.