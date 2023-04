A Sant’Angelo Le Fratte una Mostra evoca la Passione di Cristo

Inaugurata Sabato 1 aprile, nelle Sale dello storico “Palazzo Galasso” di Sant’Angelo Le Fratte, sede del Municipio, la Mostra d’Arte Sacra dal titolo “Dalla Crocifissione alla Resurrezione”, organizzata dall’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo.

Le opere esposte per ricordare il periodo liturgico in cui viviamo. fanno parte della collezione privata d’arte sacra contemporanea di Mons. Vitantonio Telesca, che ne è anche curatore. Nell’analisi del giornalista Oreste Lo Pomo, Caporedattore del Tg3 Campania, le opere sono state illustrarle con dovizia, attraversando il percorso espositivo e rendendo omaggio agli artisti, mediante una lettura poetica. Da Masini a Lovisco, da Gandola a Vignozzi, da Sassu a Masi, Manta, Fekete, Guarino Grimaldi, Leone fino a Linzalata, una reinterpretazione il significato della morte di Cristo, della sua sofferenza e della sua passione, con tecniche, materiali e colori, fino alla gioia della Resurrezione. Il Cristo vivo in mezzo a noi è il momento della rinascita, che corrisponde alla salvezza per gli uomini e per il mondo.

L’iniziativa è stata Ideata dall’avvocato /artista Alberto Barra e dalla docente dell’Università degli studi di Perugia, Yvette Marie Marchant , con patrocinio del comune di Potenza, rappresentato dall’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio. L’ ospitalità sostenuta dall’ amministrazione Comunale ed il Sindaco di Sant’Angelo Le Fratte, Michele Laurino, noto per la spiccata sensibilità dell’accogliere arti e cultura, nel corso del suo mandati ha incrementato il patrimonio artistico del piccolo centro con opere d’arte a cielo aperto, valorizzando ogni angolo del paese con sculture e murales, un piccolo scrigno che riluce di bellezza e che accoglie i la varia umanità che lo attraversa trai colori delle facciate di ogni casa, opere che comunicano l’identità del luogo e di notevole rilevanza artistica.

La manifestazione dal tono sobrio ed elegante, impreziosita dalla musica del violoncello di Rosanna Vitacca, ha fatto registrare un’ampia partecipazione di pubblico, interessato, colto ed ammirato verso l’esclusiva selezione delle pregevoli opere.

Una Mostra itinerante che convocherà anche il Comune di Sasso di Castalda nel mese Mariano, con opere dedicate alla Vergine Maria, con oltre 20 quadri selezionati da Oreste Lo Pomo e dal critico d’ arte Simona Sagarese, verrà ospitata nella Sala Consiliare di Palazzo De Luca.

La Mostra di Sant’Angelo Le fratte, è da non perdere, per una rilettura in chiave simbolica della morte e della resurrezione di Gesù. Le tele forniscono generali riferimenti al racconto cristiano con una nuova sensibilità. Visitabile per tutto il periodo delle festività Pasquali e continuerà a restare aperta fino al 15 Aprile 2023.

Carmen De Rosa