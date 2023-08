A San Martino d’Agri la VII edizione dell’evento “Note di San Lorenzo 2023”

Nella splendida cornice del borgo medievale di San Martino d’Agri, il 10 Agosto ritorna “Note” di San Lorenzo, evento culturale arrivato alla VII^ edizione.

Alle ore 20:45 nella Chiesa Madre avrà luogo la celebrazione della Santa Messa in onore di San Lorenzo Martire, patrono della comunità di San Martino d’Agri.

Al termine si terrà la processione che , attraverso i vicoli del centro storico illuminati da fiaccole, porterà la statua del Santo sul sagrato dell’antica chiesa di San Lorenzo.

In largo San Lorenzo, dopo i saluti istituzionali del sindaco di San Martino d’Agri Mario A. Imperatrice, del Parroco Don Antonio CAPUTO e del presidente dell’Ass. Culturale V. Marinelli Giuseppe CONTE, avrà luogo il CONVEGNO: “RADICI” – Storie di tante partenze e di pochi rientri- Riabitare e’possibile.

Introdurrà e modererà gli interventi la giornalista Carmen DE ROSA . Sono previste relazioni della Prof.ssa Paola DE SALVO (docente Università degli studi di Perugia) e del Prof. Enzo Vinicio ALLIEGRO (docente Università Federico II di Napoli) che tratteranno il tema dello spopolamento ma soprattutto la speranza di riabitare i piccoli borghi . Le conclusioni saranno affidate al presidente della SVIMAR Giacomo ROSA.

Al termine del convegno sono previsti racconti e testimonianze di coloro che hanno vissuto il fenomeno dell’emigrazione ma anche la gioia e l’emozione di poter rientrare e vivere nei luoghi delle proprie origini e della propria cultura. Testimonianze significative saranno rese dalla Prof.ssa Yvette Marie Marchand e dalla scrittrice Giovanna R. CASTELLUCCIO.

Seguirà la presentazione della mostra fotografica documentale :“Radici & Legami”che resterà aperta fino al 21 agosto. Attraverso le immagini e i documenti esposti si racconterà il vissuto degli ultimi 150 anni della comunità sanmartinese sparsa in tutto il mondo ma sempre radicata e legata ai luoghi di provenienza.

Immancabile, nella notte più stellata dell’anno, il concerto sotto le stelle di San Lorenzo, a cura del “ 3 FOR THE ROAD” di Rosaria BISIGNANO (voce), Giovanna BENEDETTO (armonica), Alberto DE MICHELE (chitarra).

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, in collaborazione con la Parrocchia San Lorenzo Martire e con il patrocinio del Comune di San Martino d’Agri, è diventato ormai un appuntamento fisso nell’estate sanmartinese e lucana. A far da cornice alla manifestazione sarà, come ormai è abitudine consolidata, il Largo San Lorenzo, terrazza panoramica, un tempo sagrato della Chiesa Matrice intitolata a San Lorenzo Martire, da cui si gode una splendida vista sul borgo medievale di San Martino d’Agri e sul paesaggio che lo circonda.