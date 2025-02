A Sala Consilina, Atena Lucana e Padula tre eventi per il libro di Maria Teresa Chechile

A cura di Carmen De Rosa

“Il vento di primavera reca con sé gli odori della natura che entrano nella testa e nel cuore.”

Questo è solo l’Incipit dell’opera letteraria della scrittrice Maria Teresa Chechile, “Le foglie non cadono mai uguali”, Libro che verrà presentato, per la prima volta nel sud della Penisola, nato dall’estro di un’infermiera / poetessa/ scrittrice, originaria di Atena Lucana in provincia di Salerno.

È il racconto della drammatica esperienza, umana e professionale, lontana dalla sua terra e dai familiari, nel momento più buio degli ultimi anni che l’umanità ha attraversato, il tempo del Covid-SARS 2 , prestando servizio sanitario in un ospedale del Centro Italia a Jesi nelle Marche.

Il libro di Maria Teresa Chechile verrà presentata con una serie di eventi itineranti che partono da VENERDÌ 21 febbraio ore 11:00presso l’aula Magna dell’ I.I.S. “ Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina (SA), organizzato dagli studenti, di concerto con la dirigente scolastica.

L’incontro sarà moderato dal Presidente OPI di Salerno Dott. Cosimo Cicia e vedrà la partecipazione straordinaria di S.E. Mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa, già docente del’Istituto Marco Tullio Cicerone, curatore della prefazione.

Porteranno i loro saluti istituzionali la dirigente scolastica Prof. Antonella Vairo, il Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, Don Fernando Barra (Direttore ufficio Beni Culturali diocesi

Teggiano-Policastro), Carmine Chechile (Consigliere Comunale Atena Lucana, Commissione Cultura) e sarà presente anche l’On. Tommaso Pellegrino, Consigliere della Regione Campania, nonché in qualità di medico-chirurgo, addurrà un rilevante contributo al tema trattato.

Un’occasione importante per gli allievi del liceo della città capofila del Vallo che potranno dialogare con l’autrice e approfondire il tema del testo, tra racconti, prosa e poesia.È stata una scelta della stessa autrice a volere fortemente il coinvolgimento degli studenti, per un messaggio attivo ed inclusivo.

Sempre Venerdì 21, dalle ore 17,30, un altro appuntamento con un pubblico più eterogeneo nel Centro Commerciale Diano di Atena Lucana, presso GIUNTI al punto, Libreria, moderato dal giornalista Andrea Bignardi con la partecipazione di Sergio Annunziata.

Infine sabato 22 Febbraio alle 17,30 nella “Sala San Severino” della Certosa di S.Lorenzo a Padula si conclude il trittico delle presentazioni. Con l’assessore alla Cultura Caterina Di Bianco, curato da Martina Romaniello.

L’evento è organizzato in collaborazione con il Forum dei Giovani di Padula

Il libro, pubblicato da Albatros editore, già premiato a Montecitorio con medaglia di bronzo e presentato al Senato, ha ricevuto l’encomio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un lettera di stima.

Quello di Maria Teresa Chechile è un racconto profondamente emotivo, la scrittura trova spazio nel suo intimo dopo l’immobilita’ incredula del Lock down, generando sublimi poesie, facendosi sentire forte l’esigenza di non porre limiti alla sua arte, attraverso un sottile fil rouge, nel quale la prosa tende le braccia all’afflato poetico, ed in esso si scioglie in umane congetture.

“… noi, povere foglie, poveri esseri umani in balìa del vento.”

L’autrice ripercorrendo quei momenti, ne evidenzia il travaglio interiore dell’essere umano, della sua solitudine e fragilità di fronte al pericolo e all’ineluttabile lotta per la sopravvivenza , anche emotiva, in una guerra combattuta “senza armi “

“Ma in quel mese di marzo, tutto era fermo, gli uccelli non cantavano melodie gioiose, anzi sembrava che intonassero canti lugubri, cupi; …..Era come se il tempo si fosse appropriato di tutti gli spazi e della nostra essenza; noi, fluttuando da un luogo all’altro, in silenzio e compostezza marciavamo passi pesanti, cadenzati.

Ci siamo sentiti come granelli di sabbia che, per quanto piccoli, ci hanno fatto comprendere che solo tutti insieme

possiamo espanderci… così come ho rivisto le foglie cadere… esse non cadono mai tutte uguali, neanche cadono a caso…”

Le riprese saranno affidate per la Campania all’emittente televisiva Rete7 e per la Basilicata e Puglia all’emittente TRC.