“A ricordare e riveder le stelle”: l’evento di Libera Val d’Agri nella giornata contro le Mafie

21 MARZO 2021: XXVI GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

Vogliamo ricordarli tutti. Le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelli di cui conosciamo le storie, quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non abbiamo ancora conoscenza. A loro e a tutte le vittime innocenti delle quali non abbiamo ancora notizie, va la nostra memoria e il nostro impegno. Un grazie speciale a tutti coloro che si sono prodigati per far sì che questa giornata non passasse inosservata, per manifestare, seppure in modalità diversa, il prezioso esercizio del ricordare. Un doveroso ringraziamento ai partecipanti al video, in particolare ai ragazzi di Talking Generations e della Rete degli studenti medi, agli studenti dell’Istituto comprensivo “B. Croce”, alla cooperativa Iskra, all’Associazione dell’Arpa viggianese e al nostro regista Antonio Stella.

«E quindi uscimmo a riveder le stelle»