A Potenza il centenario di Rocco Petrone e la terza edizione degli Stati Generali della Space Economy

Il 14 e il 15 giugno la città di Potenza ospiterà le celebrazioni per il centenario di Rocco Petrone, lo storico direttore di lancio della missione Apollo 11 Moon Landing di origini lucane, che faranno da cornice all’avvio ufficiale della terza edizione degli Stati Generali della Space Economy. Questa iniziativa di rilievo nazionale attraverserà diverse regioni d’Italia, partendo proprio dalla Basilicata.

L’evento è stato promosso dal Distretto lucano dell’aerospazio TeRN-CLAS con il supporto della Regione Basilicata. Gli Stati Generali della Space Economy sono inoltre sostenuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, grazie all’impegno del ministro Adolfo Urso, e dal Gruppo Interparlamentare per la Space Economy presieduto dall’onorevole Andrea Mascaretti. L’obiettivo della terza edizione è favorire un confronto strategico e sinergico tra Governo, industria spaziale, istituzioni nazionali e territoriali, mondo dell’economia, università e ricerca, coinvolgendo i principali stakeholder per rafforzare il dialogo e la cooperazione all’interno della New Space Economy e accrescere la competitività del sistema Paese.

«Gli Stati Generali – afferma il presidente del Distretto lucano, Antonio Colangelo – riguardano l’Italia intera e rappresentano una connessione cruciale con l’Europa e con tutte le imprese della filiera tecnologica che operano nei settori della difesa, dell’aerospazio e dell’underwater. Oggi siamo, a maggior ragione, molto più maturi rispetto al passato e siamo in grado di integrare questa filiera trasversale con i migliori talenti e le migliori imprese, con l’obiettivo profondo di cercare di essere sempre più competitivi sui mercati internazionali».

Le celebrazioni prenderanno il via ufficialmente nel pomeriggio di domenica 14 giugno in Piazza Mario Pagano a Potenza. Il centro cittadino si trasformerà in un polo di divulgazione e cultura con l’inaugurazione della mostra intitolata “Dalla Terra alla Luna: l’eredità di Rocco Petrone e il sistema lucano dell’aerospazio” e con l’apertura di appositi corner espositivi dedicati ai cluster e ai distretti tecnologici del settore. Il programma pomeridiano prevede inoltre la proiezione di un cortometraggio celebrativo curato dal giornalista Renato Cantore, mentre la serata si chiuderà in musica con il concerto “The Dark Side of the Moon” eseguito dalla La Compagnia dei Lupi, che vedrà la partecipazione speciale del Laboratorio Corale dell’Istituto Statale W. Gropius del capoluogo.

Lunedì 15 giugno nell’Aula Magna dell’Università degli Studi della Basilicata si svolgerà l’Info Day “Da Rocco Petrone alla Space Economy”. La giornata si aprirà con i saluti delle massime autorità istituzionali e dei grandi partner industriali e scientifici del comparto, tra cui si distinguono Leonardo S.p.A. e Agenzia Spaziale Italiana. Questo importante momento di confronto e approfondimento sarà seguito dalla cerimonia istituzionale di annullo filatelico del francobollo ordinario che Poste Italiane ha voluto dedicare alla memoria di Rocco Petrone, inserendo questa speciale emissione all’interno della rinomata serie tematica dedicata alle Eccellenze del Patrimonio culturale italiano.