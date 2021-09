A piedi da Pisticci a Viggiano per devozione alla Madonna nera

Ottantatré chilometri di fede e devozione.

Li hanno percorsi a piedi sei persone che, da Pisticci, si sono recate a Viggiano per terminare la propria “camminata” nel santuario della Madonna Nera, patrona della Basilicata.

Mino e Claudia Masiello, Nicola Albano, Antonio e Nicola Angelone, Antonio Ciaglia, questi i loro nomi, sono partiti alle 4 di mattina dal centro della Valbasento per giungere a Viggiano alle 11 di sera, con l’ausilio logistico di Anna Maria Masiello e Antonio Corrado.

Il tutto per devozione e fede in onore della Madonna di Viggiano.

Ad accoglierli il parroco di Viggiano, che ha tenuto aperto il santuario in attesa che i devoti arrivassero, dopo ben 19 ore trascorse a camminare lungo il tragitto che da Pisticci conduce al centro valligiano.

Continua a leggere