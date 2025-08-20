Eventi in BasilicataPrimo Piano

A Paterno giornata dello sport e della ‘voce dell’inclusione lucana’

Photo of Redazione Redazione
123

Paterno si prepara ad ospitare uno straordinario evento di rilevanza regionale. Una giornata di sport, momenti ludici e riflessioni che rappresenterà il giusto connubio tra aspetto ricreativo, approfondimenti sull’inclusione e sano intrattenimento.

Giovedì 21/08/2025:

Dalle 11:00 alle 17:00 in Piazza Isabella Morra.

Giovedì 21/08/2025:

Dalle 18:00 Palazzetto dello Sport di Paterno.

 

Si ringrazia la Polisportiva Valdagri per aver messo Paterno al centro di una giornata dalla grandissima portata.

Photo of Redazione Redazione
123
Articoli correlati