A Paterno evento conclusivo del progetto ‘Si fa musica’

Si è tenuto giovedì mattina, presso il Plesso scolastico di via Mario Pagano, l’evento conclusivo del progetto ‘Si fa musica’ che ha coinvolto gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I grado di Paterno.

Un progetto iniziato lo scorso anno, con l’apprendimento delle nozioni di base della musica e lo studio di determinati strumenti musicali (percussioni, violino e pianoforte) da parte degli alunni delle allora classi prime della Scuola Secondaria di I grado, e proseguito quest’anno anche con un’attività laboratoriale, a cura del liutaio paternese Pino Bitetti, che ha portato materialmente i ragazzi a realizzare una chitarra elettrica da utilizzare poi durante il corso.

Un risultato straordinario, raggiunto grazie alla determinazione della Dirigente scolastica, prof.ssa Sonia De Luna, e alla disponibilità dei docenti di strumento musicale dell’Istituto Comprensivo ‘B. Croce’, prof.ssa Mariangela Lorenzo e il prof. Michele Granato, se si considera che la sede di Paterno non può disporre dei percorsi a indirizzo musicale e l’attività è stata svolta e viene svolta come extra curriculare.

Durante l’evento gli alunni delle classi seconde del prof. Genario Gerardi hanno suonato dei brani alla chitarra classica e alla chitarra elettrica da loro realizzata. Inoltre, è stato mostrato alle famiglie un breve filmato che ha ripercorso le varie fasi di realizzazione della chitarra elettrica.

L’Amministrazione comunale, da sempre sensibile alle necessità della Scuola, dei bambini e dei ragazzi e da sempre incline a incentivare la creatività artistica, in tutte le sue forme espressive, ha supportato economicamente il progetto e le attività, provvedendo alla copertura finanziaria delle spese per l‘acquisto degli strumenti musicali e delle attrezzature collaterali, del materiale e della docenza per il laboratorio.

Un chiaro esempio di come la collaborazione interistituzionale possa generare valore e arricchire il percorso educativo.

‘C’è viva e profonda soddisfazione – sostengono in coro la Dirigente scolastica e i docenti – perché questo progetto dimostra quanto con le idee, l’abnegazione, il senso di missione e vocazione, la collaborazione si possa andare oltre le difficoltà e gli ostacoli burocratici. Un progetto come questo non è solo un investimento nell’istruzione, ma anche nella cultura e nel benessere sociale. Questo modello di cooperazione tra Istituzioni dimostra quanto sia fondamentale lavorare insieme per offrire ai giovani occasioni di crescita e di espressione personale.’

Dello stesso avviso il Sindaco di Paterno, prof.ssa Tania Gioia, e l’Amministrazione comunale secondo i quali ‘la musica ha il potere di abbattere barriere, favorire l’integrazione e sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. Siamo stati, siamo e saremo sempre a disposizione e al fianco dell’Istituzione scolastica, nel supportare tutte le attività, anche quelle facoltative, orientate a potenziare le competenze degli studenti, a far sviluppare loro nuove abilità e a favorire il loro benessere.’