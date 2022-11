A Milano la presentazione del volume di Biagio Russo “Il labirinto di Leonardo Sinisgalli”

Sarà Milano, una delle città centrali nel percorso di Leonardo Sinisgalli, ad ospitare la quarta presentazione del volume di Biagio Russo “Il labirinto di Leonardo Sinisgalli”, ultima produzione edita dalla Fondazione a lui intitolata.

Dopo le prime tre presentazioni in Basilicata in occasione del “Furor Sinisgalli 11”, rispettivamente a Montemurro, paese natale di Leonardo Sinisgalli, e nei due capoluoghi lucani, Potenza e Matera, il doppio tomo sarà presentato il 1° dicembre alle 18:00 nella sede della Fondazione Corrente, in via Carlo Porta 5, a Milano, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Leonardo Sinisgalli, la Fondazione Corrente e la Fondazione Isec.

Il volume, frutto di un’attività di ricerca, archiviazione e studio di materiale su Leonardo Sinisgalli da parte dell’autore durato circa trent’anni, ne restituisce la complessità, paragonabile a quella del labirinto. I saggi e gli articoli del primo tomo, la cronologia, le opere, gli indici e i documenti del secondo diventano così strumenti preziosi per quanti, fra studiosi e appassionati, vogliano approfondire e al contempo scoprire aspetti meno indagati di questa straordinaria figura di intellettuale del Novecento.

L’incontro di presentazione, coordinato da Giorgio Bigatti, Fondazione Corrente e Fondazione Isec, nonché membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Sinisgalli, sarà introdotto del Presidente della Fondazione montemurrese, Mimmo Sammartino. Seguiranno le relazioni di Liliano Curcio, Centro Pristem Università Bocconi, Giuseppe Lupo, Università Cattolica, Luca Stefanelli, Università di Pavia, Luigi Tassoni, Università Pécs, e dell’autore Biagio Russo, membro del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Sinisgalli. Le conclusioni saranno affidate al Direttore della Fondazione Sinisgalli, Luigi Beneduci.