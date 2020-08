A Grumento Nova riuscita l’iniziativa di sensibilizzazione sulla raccolta delle deiezioni canine

Sabato 29, si è svolta la giornata dedicata alla sensibilizzazione sul territorio per la raccolta delle deiezioni canine e controlli dei microcip.

In campo come sempre la nostra associazione OIPA ( Organizzazione Internazionale Protezione Animali) Onlus, che presso il corso Umberto I° in occasione dei limitati e quasi assenti festeggiamenti religiosi della Madonna ha distribuito ben 25 kit per la raccolta delle deiezioni canini a tutti i passanti accompagnati dal proprio cane e contestualmente si è verificato la corretta iscrizione all’anagrafe canina regionale.

In termini legali, bisogna ricordare l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 intitolata ” Ordinanza contigibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” con particolare attenzione all’Art. 2 comma 2 punto 4 ” E? fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliere le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse”.







Ciò sta a significare che la raccolta delle feci non è solamente questione di dovere civico ma è un OBBLIGO GIURIDICO che coinvolge qualsiasi persona sia al momento l’accompagnatore del cane. Quindi non solo il proprietario, ma anche, Art. 1 comma 2, ” chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo”.

L’ OIPA, nonostante le tantissime difficoltà svolge su tutto il territorio della Provincia di Potenza attività di sensibilizzazione alle problematiche animalistiche ed ambientali e non solo. Ormai non si contano più i tantissimi cani e gatti salvati anche in condizioni pietose e successivamente adottati.

L’iniziativa ha incuriosito tanti cittadini, che hanno apprezzato questo modo costruttivo e tollerante di tutela del decoro urbano perfino a chi di solito non tollera i cani in città.