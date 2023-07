A Grumento Nova la presentazione della ricerca sui Giornali di Classe nel periodo della riforma Gentile

Si è tenuto a Grumento Nova, presso la Biblioteca Carlo Danio, la presentazione della ricerca effettuata sui Giornali di Classe del periodo della riforma Gentile ed organizzata dall’istituto comprensivo di Tramutola, con la preziosa collaborazione degli studenti delle due scuole di Grumento e Tramutola.

Così il Sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice: “Uno spaccato sulla scuola degli anni venti ma soprattutto un’evidenza tangibile sulle condizioni socioeconomiche e culturali di quel tempo dei nostri piccoli paesi che ha dato l’opportunità agli studenti di approfondire le proprie conoscenze sulle condizioni di vita dei propri nonni e scoprire come il diritto di studio di allora fosse oltremodo privilegio e riscatto sociale con enormi sacrifici da parte delle famiglie e degli studenti, rispetto alla realtà di oggi in cui tutto si dà per scontato ed acquisito. Un lavoro importante che ha permesso anche il ricordo del compianto maestro Florio, geloso studioso e custode dei registri dell’epoca che saranno conservati da oggi nella Biblioteca del nostro Comune”.