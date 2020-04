A Grumento Nova il Comune regala uova di Pasqua agli studenti

Send an email





Festeggeremo tutti la Pasqua in casa ma per far vivere con maggiore serenità l’emergenza coronavirus ai ragazzi, il comune di Grumento Nova ha deciso di compiere un piccolo gesto e regalare delle uova di Pasqua a tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. La consegna avverrà nei prossimi giorni e sarà affidata al Personale comunale e ai volontari del reddito minimo d’inserimento. «I nostri ragazzi sono stati davvero molti bravi e responsabili davanti all’emergenza da meritare questo dolce regalo – ha spiegato il sindaco Antonio Imperatrice – con gli auguri a loro e alle loro famiglie.»