A Grumento Nova corso di formazione politica 2025 “Formare per Governare, Governare per Cambiare”

Si terrà il 18 luglio alle ore 15.30 nel castello Sanseverino a Grumento Nova l’ultimo dei sei incontri del corso di formazione politica 2025 “Formare per Governare, Governare per Cambiare”, organizzato dalla Lega Salvini Premier Basilicata.

Il primo appuntamento sul percorso introduttivo alla politica regionale si è svolto il 7 marzo nella sala riunioni del palazzo del Consiglio regionale a Potenza; il secondo dal tema “Geopolitica: Medio Oriente e scenari internazionali” il 28 marzo nel castello di Bernalda, il terzo incentrato su infrastrutture, trasporti e buon governo l’11 aprile nell’hotel San Domenico di Matera e il quarto che ha riguardato “Passato, presente e futuro della globalizzazione. Trend mondiali e ricadute sociali” il 13 giugno nella sala Baliaggio dell’hotel Orazio di Venosa.

Dedicato al tema della comunicazione politica e del public speaking, l’incontro vedrà intervenire l’esperto di comunicazione strategica, già formatore delle forze speciali EI, Claudio Spinelli e il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

Porteranno il loro saluto i consiglieri regionali, Francesco Fanelli e Domenico Tataranno.

A moderare l’incontro sarà Giulio Curatella, componente della segreteria regionale della Lega Basilicata e responsabile del progetto. “Questo percorso formativo – sostiene Curatella – non nasce per creare consenso, ma per promuovere consapevolezza. La politica ha bisogno di persone preparate che sappiano leggere la complessità e agire con metodo. Il confronto sul tema della comunicazione rappresenta – ribadisce Curatella – un passaggio fondamentale, perché la capacità di trasmettere idee e decisioni in modo efficace è parte integrante del buon governo.”

Seguirà una visita all’aviosuperficie di Grumento Nova.

“Una comunicazione efficace non è un semplice esercizio di stile, ma è un elemento sostanziale dell’azione politica. Per la Lega – afferma Pepe – comunicare significa prima di tutto essere presenti nei territori. Significa raccontare con onestà ciò che si fa e ciò che si intende fare.

La capacità di trasmettere contenuti in modo comprensibile e coerente con i bisogni reali è una competenza indispensabile. In questo senso, la formazione è una responsabilità.

L’autoreferenzialità rappresenta un limite per chi intende esercitare un ruolo pubblico con autorevolezza. Comunicare non significa parlare di sé, ma farsi strumento di relazione tra istituzioni e cittadini. La Lega in Basilicata – conclude Pepe – continuerà a promuovere un dialogo aperto e inclusivo con l’intero territorio.”