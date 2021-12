A Gallicchio un murales rappresentante l’urlo di Marco Tardelli

L’Amministrazione Comunale di Gallicchio, utilizzando fondi del programma RIPOV 2021, ha realizzato con la sapiente mano dell’artista Mario Glorioso da Muro Lucano un murales dalle dimensioni di mt 6,50 per mt 6,50.

L’opera murale ha come soggetto l’URLO di Marco Tardelli dopo il 2 a 0 alla Germania nella finale dei Mondiali di calcio di Spagna1982. L’URLO rappresenta un grande pagina di storia contemporanea e di vera unità nazionale, anche per questo il murales è stato realizzato in Piazza Unità d’Italia di Gallicchio adiacente alla Piazza San Rocco che nelle “notti magiche” dell’estate ’90 è stata teatro di momenti di grande aggregazione dei gallicchiesi intorno ad uno schermo gigante e che oggi è il luogo deputato dai giovani per il ritrovo pomeridiano.

Inoltre un personaggio famoso farà visita alla comunità gallicchiese. Per il momento questo non è stato possibile realizzarlo anche per colpa del COVID, ma resta l’obbiettivo della Amministrazione da centrare, magari nel prossimo 11 luglio 2022 a 40 anni dalla storica finale ai Mondiali di calcio del 1982.