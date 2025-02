A Gallicchio prosegue anche nel prossimo weekend il progetto “Turismo delle Radici”

Un tuffo nelle tradizioni, nelle storie e nei sapori di un tempo, riscoprendo insieme l’identità di un territorio: la Cooperativa Basilicata Culture, in collaborazione con il Comune di Gallicchio e l’Associazione Culturale Intercomunale “Rinascita”, è lieta di presentare il progetto “Turismo delle Radici”, un’iniziativa che mira a riscoprire e valorizzare le tradizioni locali attraverso laboratori esperienziali, esperienze immersive e partecipative, percorsi naturalistici e svariati momenti di condivisione rivolti a visitatori, amanti della cultura oltre che alla stessa cittadinanza.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura e finanziata dall’Unione Europea – NextGenerationEU, è in programma dal 15 al 26 febbraio 2025 e si snoda attraverso tre momenti, ovvero: “Arti, Mestieri e Giochi di una volta”, “Le Vie dell’Acqua e della Fede” e infine una “Festa di Comunità”, ciascuno dei quali si articola in diversi appuntamenti per un cartellone ricco di eventi.

Si parte con i laboratori dimostrativi che riporteranno in vita antichi mestieri e sapori: il 15 febbraio bambini e adulti potranno infatti cimentarsi nella preparazione di pasta e biscotti tradizionali, mentre il 22 febbraio sarà la volta della lavorazione del legno e dell’arte dell’intreccio, per scoprire tecniche artigianali che hanno segnato la storia locale. Il 23 febbraio, invece, spazio al divertimento con i giochi di una volta nel corso di un pomeriggio che riporterà in piazza l’allegria e la semplicità delle attività ludiche del passato.

A raccontare il legame tra natura e spiritualità sarà invece l’escursione, intitolata “Le Vie dell’Acqua e della Fede”, in programma il 16 febbraio: condotti da Isabella Abate, guida del Parco Nazionale Appennino Lucano e presidente del CEAS ‘Oasi Bosco Faggeto’, i partecipanti partiranno dalla Chiesa Santa Maria Assunta per un percorso suggestivo tra Contrada Vena e San Vito, esplorando angoli nascosti e storie dimenticate del paesaggio locale.

Il progetto si concluderà, come accennato, con una grande Festa di Comunità: appuntamento il 26 febbraio, per quello che sarà un momento di incontro e celebrazione e nel corso del quale sarà proiettato il video-diario del progetto e verrà pure allestita una mostra fotografica a cura di Imagolucis di Marilena Divito. La serata sarà inoltre arricchita da momenti musicali a cura di Vito Viola, per chiudere questo viaggio nelle radici in un’atmosfera di festa e condivisione. Tutte le attività si svolgeranno presso il Palazzo Baronale di Gallicchio e sono completamente gratuite.

Il progetto “Turismo delle Radici” è dunque un’opportunità imperdibile per vivere un’esperienza autentica e partecipare attivamente anche alla conservazione della memoria storica del territorio, rafforzando così il senso di appartenenza alla propria comunità.

Basilicata Culture Soc. Coop. con il patrocinio del Comune di Gallicchio

Di seguito, il calendario della kermesse con le tre attività principali e tutti gli eventi in programma:

Arti, Mestieri e Giochi di una Volta

📌 Laboratori dimostrativi

L’arte della lavorazione del legno e degli intrecci

📅 Sabato 22 febbraio 2025

⏰ Ore 16:00

📌 Giochi di una volta

📅 Domenica 23 febbraio 2025

⏰ Ore 15:00 – Piazza Garibaldi (Oratorio in caso di pioggia)

Festa di Comunità

📌 Un evento finale con proiezioni, mostre e musica

🎥 Proiezione del video-diario e mostra fotografica

🎙 Saluti istituzionali e presentazione delle attività realizzate

📸 Fotografa e videomaker: Imagolucis di Marilena Divito

🎶 Momento musicale con Vito Viola

📅 Mercoledì 26 febbraio 2025

⏰ Ore 17:00

📍 Presso il Palazzo Baronale.

ℹ Per informazioni e adesioni:

📧 mulabobrienza@gmail.com

📞 Maria Caradonna: 3479015576