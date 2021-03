Leonardo Sinisgalli, “L’Ingegner Poeta”: Gemellaggio Rotaract Club Val d’Agri e Lecce

Il Rotaract Club Val d’Agri e il Rotaract Club Lecce iniziano un percorso di gemellaggio.

L’evento di gemellaggio nasce con l’intento di unire due territori da un punto di vista nuovo e inaspettato: l’invenzione nel made in Italy. Il gemellaggio inizierà attraverso la descrizione e il racconto della storia di Leonardo Sinisgalli, uno degli uomini più influenti del 900 italiano, che ha ricoperto vari ruoli in diverse società e aziende italiane, quali Olivetti, Alitalia, Pirelli, solo per citarne alcune. Il progetto di gemellaggio continuerà.. Alla fine di questo evento online (per chiare questioni legate all’emergenza sanitaria) non si concluderanno gli sforzi dei due club: in futuro ci saranno incontri fisici ulteriori per approfondire e rafforzare il legame tra i due club, con visite tecniche e museali e conviviali.

L’evento online, che si terrà questa sera alle ore 21:00, sarà in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione locale, RAC Val d’Agri e sarà fruibile a tutti.