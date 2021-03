Rissa in Comune a Maratea: sindaco e assessora finiscono in ospedale

Tensione nelle stanze e negli uffici del Comune di Maratea, dove tra il Sindaco Daniele Stoppelli e l’ormai ex assessora comunale Francesca Crusco ci sarebbe stato un violento litigio sfociato poi in una colluttazione fisica. All’origine dell’accaduto un decreto con cui il primo cittadino ha deciso di revocare le deleghe agli assessori Francesca Crusco e Biagio Glosa, entrambi rappresentanti di Forza Italia. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri, mentre entrambi sono stati portati in ospedale, pur avendo riportato ferite molto lievi.

