AVIS Marsicovetere: Domenica 17 Gennaio la prima donazione dell’anno

L’Avis Marsicovetere inaugura la campagna di donazioni per l’anno 2021: l’ appuntamento è per Domenica 17 Gennaio, a partire dalle ore 7.30.

Come sempre, la giornata di raccolta sangue avrà luogo presso il centro prelievi dell’AVIS Marsicovetere (ospitato presso i locali dell’Hotel Kiris di Viggiano).

Gli organizzatori ricordano che la partecipazione alle raccolte sangue rientra tra le “situazioni di necessità”, dunque è possibile presentarsi nonostante le misure di sicurezza in vigore per contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19: “

Qui di seguito, la nota di presentazione della campagna di donazioni 2021.

2021 non ti temiamo!

Sarà sicuramente un anno “Rossosangue”, perché ciascuno di noi farà il possibile per donare e per far donare sangue.

“Forse non sai che ogni giorno questo dono può diventare realtà: il sangue è vita, è una parte importantissima di noi, è ciò che ci permette di arrossire quando siamo emozionati, ciò che riscalda le nostre mani e i nostri piedi, ciò che nutre la nostra mente ed elabora i nostri sogni, ciò che si trasforma in lacrime di tristezza quando siamo giù e in lacrime di gioia nei momenti indimenticabili, è ciò che fa crescere un bambino dentro la pancia della mamma, ciò che fa vivere un paziente bisognoso dentro un ospedale” (Giovanni Bonvento – Medico Selezionatore Avis)

Un grazie dal profondo del cuore a tutti i donatori di sangue che, anche in questo periodo così buio per l’umanità, decidono di provare l’amore più grande, di regalare una parte della loro vita a un altro essere umano.