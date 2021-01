Volley, verso Lagonegro – Brescia: il punto di Mister Tubertini

Ripresi gli allenamenti e ripresa la normalità settimanale Mister Tubertini e il suo staff sono alle prese con la preparazione delle prossime gare.

Doppio appuntamento nei prossimi giorni, visto che il 10 gennaio i Lagonegresi giocheranno in casa e il 13 gennaio si recupera in terra pugliese la gara contro Castellana Grotte.

Domenica dunque si ritorna a giocare al palazzetto di Villa D’agri e l’avversario di turno è il Brescia di Cisolla .

“La preparazione procede con la normalità- spiega Mister Tubertini- siamo ritornati a pieno regime dopo aver dato qualche giorno di riposo ai ragazzi , visto che la settimana scorsa avevamo lavorato tanto e ne avevamo bisogno . Recuperiamo qualche piccolo acciacco, cerchiamo di aumentare i volumi di lavoro e la qualità giorno dopo giorno. Veniamo da un momento di lavoro positivo- sottolinea Tubertini- l’ultima partita ha segnato uno step in avanti e dobbiamo farne uno ulteriore perché questo inizio di girone di ritorno desideriamo cambiare la nostra posizione in classifica. Domenica è una gara importante e vogliamo assolutamente andare a caccia di punti”.

Guardando poi gli avversari , il tecnico Tubertini definisce Brescia come “una squadra che gioca una pallavolo concreta e commette pochi errori. Hanno giocatori esperti e ormai è una squadra che gioca a memoria con un organico consolidato negli ultimi anni. È una squadra che deve essere messa sotto pressione e- conclude il coach della Cave del Sole Geomedical- dobbiamo far salire il livello della nostra fase break per stare al passo con il loro livello di gioco”.

Appuntamento domenica con un orario insolito ORE 15,15, per la diretta live sul canale You tube di Legavolley.

Paola Vaiano

Addetto stampa

Rinascita Lagonegro