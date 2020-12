Volley, Lagonegro chiude il 2020 in casa contro Taranto

L’ultimo dell’anno 2020 si chiude con una gara interna per la Cave del Sole Geomedical Lagonegro che giocherà al palasport di Villa d’Agri contro la Prisma Taranto.

La squadra pugliese arriva da una vittoria contro Siena dello scorso turno e si è rinforzata in settimana dall’arrivo dello schiacciatore Cominetti proveniente da Mondovi. Nel roster tarantino spiccano le figure di Gironi e Coscione, due degli atleti più rappresentativi della squadra, senza escludere Williams Padura Diaz.

Il “mago” di Turi, ovvero mister Di Pinto, potrà inoltre contare sull’esperienza di due centrali come Alletti e Presta e sul libero Riccardo Goi, alla prima esperienza al sud, insieme a Francesco Cottarelli, che sarà il vice-Coscione. Decisamente una delle compagini più attrezzate del campionato, Taranto attualmente è quarta in classifica con 17 punti e due gare da recuperare e sei punti in meno rispetto la capolista Bergamo.

Dal suo canto la Cave del Sole , fanalino di coda del campionato, è ancora in piena emergenza, dovendo fare i conti con gli infortuni di Tiurin, Santucci e Russo.

“Siamo ancora alle prese con problemi di formazione-spiega il ds Tortorella- è un periodo particolare per i vari problemi fisici che abbiamo avuto, però dobbiamo cercare di dare il massimo. Sappiamo quanto possa essere difficile la stagione e la classifica non ci aiuta al livello mentale, ma abbiamo le potenzialità” .

Resto della rosa a disposizione di mister Tubertini che potrà schierare in regia il nuovo arrivato Nicola Salsi, da poco tra le fila del Lagonegro. Per il regista Emiliano sarà la sua seconda gara in maglia biancorossa dopo quella dello scorso turno a Bergamo, dove i lagonegresi non sono riusciti a contrastare le velleità della capolista.

Con la gara contro Taranto ci sarà il giro di boa del campionato di serie A2 e la seconda parte inizierà a partire dal 3 gennaio del nuovo anno. Ultima gara del girone di andata sarà trasmessa come sempre a partire dalle ore 18,00 sul canale YouTube di Legavolley.