Lorenzo Tubertini è il nuovo allenatore della Geomedical Cave del Sole Lagonegro

Lo avevamo preannunciato pochi minuti fa, ebbene l’annuncio tanto atteso è arrivato.

Sarà Lorenzo Tubertini il nuovo tecnico della Geomedical Cave del Sole Lagonegro, dopo la risoluzione del rapporto contrattuale con Giancarlo D’Amico.

Qui di seguito, la nota di presentazione a cura dell’ufficio stampa del club biancorosso.

“Arriva dalla Superlega il nuovo tecnico lagonegrese. Sarà Lorenzo Tubertini il nuovo allenatore della Cave del Sole Geomedical Lagonegro per la stagione 20-21.

L’arrivo del tecnico emiliano, nato a Modena, classe 1972 è previsto già nella giornata di mercoledì per guidare il primo allenamento di Capitan Fabroni e compagni al Palasport di Sapri.

Cresciuto con due fari del volley , ovvero Lorenzetti e Velasco, il neo coach proviene da tre stagioni (dal 2018 )alla guida della panchina Top Volley Cisterna, in Superlega. Precedentemente ha guidato in Superlega il Vibo e Modena nella stagione 2016-17 dove è subentrato, da vice allenatore, a primo allenatore . E proprio alla guida dei campioni d’Italia di Modena , Tubertini ha raggiunto la semifinale dei Play Off Scudetto UnipolSai e i play off a sei di Champions League.

Nelle stagioni precedenti ha vissuto da protagonista, nel ruolo di vice allenatore al fianco di Angelo Lorenzetti, i successi ottenuti da Modena nelle stagioni 2014-16 : due Coppe Italia, due Supercoppe italiane e la vittoria dello scudetto nel 2016.

Per Tubertini sono le 12 stagioni in A1 , oltre che tante esperienze in passato nella pallavolo femminile dove entra a 19 anni crescendo come secondo allenatore tra le file del Modena nella massima serie femminile, e poi le piazze di Mantova , Piacenza, Bastia Umbra.”