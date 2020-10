Il Paese sta soffrendo con compostezza e responsabilità: serve più rispetto.

Rammentiamo, tra l’altro, che questo problema è presente in maniera importante in quasi tutti i grandi Paesi Europei da circa 40 giorni.

Non è compito di chi scrive, esprimere pareri o sputare sentenze in merito all’opportunità di nuove eventuali chiusure o sulla loro fondatezza scientifica: chi si assume la responsabilità di certe scelte ha i titoli per farlo ed eventualmente pagherà anche le conseguenze dei suoi errori (ove dovesse commetterli).

Tutto questo accade mentre gran parte del circo mediatico continua a diffondere le notizie e i famosi “bollettini giornalieri” come se fossimo ancora in guerra contro l’Impero Austro-Ungarico, senza entrare nel merito dei dati e, soprattutto, diffondendo gratuitamente terrore ed angoscia.

Come se non bastasse, abbiamo a che fare con un tessuto economico – sociale che non ha ancora per nulla smaltito la sofferenza e la crisi dovute al lockdown di Marzo – Aprile.