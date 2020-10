Claudia Torchia è Miss Universe Basilicata 2020

Claudia Torchia 18 anni di Potenza è Miss Universe Basilicata 2020: si è aggiudicata l’ambita fascia, che le consente di proseguire nel concorso di Bellezza più famoso del Mondo, a Casalvelino Marina (Salerno), al termine di una meravigliosa sfilata tenutasi al Residence “Oasi del Fauno”. La nuova reginetta di Bellezza della Basilicata, 1,80 di altezza, mora dagli occhi castani e dal sorriso travolgente studia al liceo classico “Quinto Orazio Flacco” e vuole, senza mezzi termini, diventare un bravo Medico; gli piace la musica, adora il teatro e si tiene in forma col nuoto. L’atto finale della kermesse organizzata anche quest’anno dal Responsabile per la Basilicata Lino Miraldi ha visto la partecipazione di belle aspiranti Miss che si sono date battaglia in passerella: la sfilata in costume da bagno ha aperto la serata proseguita poi con il defilèe in abiti eleganti da sera. Un doppio momento in cui i giudici hanno giudicato le Miss in gara ed ai quali non è passata inosservata la bellezza statuaria di Claudia Torchia.

Claudia approda alle prefinali di Miss Universe Italy 2020 che si terranno sabato 24 ottobre a Roma dove le 140 prefinaliste provenienti da tutta Italia, le quali dopo aver sfilato davanti ad una giuria tecnica che le esaminerà minuziosamente, saranno portate a 40 . Queste già il 25 ottobre si trasferiranno in Sicilia per dare vita al Reality “Miss Universe Italy ” che si concluderà il 31 ottobre con l’elezione di Miss Universe Italy 2020 che succederà alla bella salernitana Sofia Marilù Trimarco.

“L’emozione è grande, dichiara Claudia a fine serata, sono felice di partecipare alle fasi finali del Concorso di Bellezza più prestigioso del Mondo, ho coronato il mio sogno! Adesso Voglio andare avanti, per dare una vetrina internazionale a Potenza ed a tutta la Basilicata. “Dedico la vittoria ai miei genitori che mi hanno sempre incoraggiato e sostenuta nelle mie scelte “.

Insieme a Claudia le altre Miss della squadra lucana che raggiungeranno Roma per le prefinali sono: Vincenza Botti 25 anni di Vallo della Lucania, Lina Turano 20 anni di Acri, Jessica Botti 27 anni di Vallo della Lucania, Noemi Cappetta 19 anni di Agropoli, Jessika Faino 23 anni di Salerno.

“Sono soddisfatto della squadra lucana che partirà per Roma – dichiara il Responsabile per la Basilicata Lino Miraldi – perché sono riuscito a mettere insieme ragazze esteticamente diverse tra loro e che rappresentano vari protipi di bellezza. Sono invece rammaricato perché dopo settimane di lavoro per preparare la finale della Basilicata che si sarebbe dovuta tenere in un noto Hotel del Comune di Brienza poi, a causa della pandemia Covid19, sono stato costretto a spostarla nel Cilento, a Casalvelino Marina, ma nel 2021 ci rifaremo perché la Basilicata ha posti spettacolari . Claudia da oggi rappresenta tutta la bellezza della Basilicata ed dei suoi territori straordinariamente meravigliosi; è una ragazza concreta e piena di grinta con molti interessi, tante passioni e tanti progetti. Questo titolo le porterà molta fortuna”.