Torna Think Tank Basilicata 2020: l’appuntamento è per Lunedì 28 Settembre a Corleto Perticara

Dopo l’appuntamento di fine Luglio a Guardia Perticara, prosegue il percorso di “Think Tank Basilicata 2020”.

Sempre protagonista la Valle del Sauro.

Il Think Tank Basilicata è un’iniziativa a carattere strategico-competitivo finalizzata a definire e sviluppare concretamente una visione per il futuro della Basilicata, incentrata su nuove traiettorie e attivatori di sviluppo, ingaggiando attivamente i leader imprenditoriali e istituzionali e la società civile.

Lunedì 28 Settembre, a partire dalle ore 10.30, presso il centro oli di Tempa Rossa, avrà luogo il quarto incontro con gli attori territoriali promosso da Total Italia e The European House Ambrosetti

Obiettivo del 4° Tavolo di Lavoro è quello di condividere uno stato di avanzamento dei lavori del Think Tank Basilicata e raccogliere gli spunti e le riflessioni degli attori del territorio rispetto alle prime proposte di progettualità da realizzare in Basilicata per conseguire gli obiettivi condivisi di crescita economica, sociale e ambientale della regione. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare delle best practice a livello nazionale e internazionale che possano servire da stimolo per il dibattito tra i presenti.

Con l’obiettivo di facilitare il dibattito tra i presenti, l’incontro si terrà in presenza e nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali relative alla gestione dell’emergenza COVID-19.

Potrete seguire l’evento in diretta streaming sui nostri canali social.

Al termine del tavolo di lavoro pomeridiano, contributi esclusivi ed interviste ai relatori.

Qui di seguito, il programma completo dell’iniziativa.

Quarto incontro con gli attori territoriali

Comune di Corleto Perticara

Piazza Plebiscito, Corleto Perticara

Lunedì, 28 settembre 2020

Programma

10.30 Visita del Centro Oli “Tempa Rossa” e

del Pozzo Gorgoglione 2

13.00 Trasferimento con navetta dal Centro Oli Tempa Rossa a Corleto Perticara

(Piazza del Plebiscito)

13.30 light lunch presso il Comune di Corleto Perticara (sala Piazza del Risorgimento

Lucano)

14.30 Tavolo di Lavoro (sala Piazza del Risorgimento Lucano)

17.00 Termine

Tavolo di Lavoro

Coordina i lavori: Cetti Lauteta

14.30 – 17.00

Saluti iniziali

Mario Montano (Sindaco pro-tempore, Comune di Corleto Perticara)

Il Think Tank Basilicata 2020

– Avanzamento dei lavori ed elementi strategici di riflessione per

le aziende e le Istituzioni

Cetti Lauteta (Responsabile Area Scenario Sud,

The European House – Ambrosetti)

– Commenti e riflessioni di Total E&P Italia

Roberto Pasolini (Deputy CEO, Total E&P Italia)

Testimonianze business

Giuseppe Fedele (VicePresidente nazionale, Federmetano; Presidente del

Consiglio di Amministrazione Green Fuel Company)

Antonio Guida (Responsabile Ufficio Agronomico, Gruppo Orogel)

Anselmo Zirpoli (Presidente, Giovani Imprenditori Confindustria

Basilicata)

Interventi istituzionali

Carmine Cicala (Presidente del Consiglio Regionale, Regione Basilicata)

Francesco Cupparo (Assessore alle Attività produttive; Lavoro;

Formazione; Sport)

Ascolto, contributi e confronto con i membri istituzionali e della

business community