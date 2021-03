8 marzo, il messaggio del Presidente del Consiglio Cicala alle donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna desidero inviare a tutte le donne lucane un messaggio di augurio a nome dell’intero Consiglio regionale della Basilicata. In questo anno difficile sono state tante le donne in prima linea che, con costanza e competenza, hanno contribuito in maniera determinante a contrastare l’avanzata di una pandemia che ha cambiato per sempre la vita di tutti noi”.

Così il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala che aggiunge: “Eppure sono proprio le donne che stanno pagando il prezzo più alto di una crisi economica che rischia di relegarle ai margini di un mondo del lavoro che fatica a riconoscerne meriti e qualità. Stesse opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e parità di condizioni salariali sono, tra i tanti, due temi che siamo chiamati a mettere al centro dell’agenda politico-istituzionale senza ulteriori tentennamenti”.

“Un ricordo particolare – continua – voglio rivolgere alle donne vittime di violenza, una degenerazione insopportabile contro la quale è necessario mettere in campo anzitutto iniziative di carattere educativo e culturale. E, anche nella mia veste di Presidente del Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori Regionali per il contrasto alla Criminalità Organizzata e Promozione della Legalità, a tutte le donne che lottano in prima linea contro i fenomeni malavitosi, spesso rischiando la vita per mettere il bene della comunità prima di qualsiasi altra appartenenza”.

“Con molto piacere – conclude Cicala – domani parteciperò al webinar sul tema dell’occupazione femminile quale motore di sviluppo, importante iniziativa organizzata dalla Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna del Consiglio regionale della Basilicata. Lo faccio convinto che, laddove si creano pari dignità, rispetto ed opportunità, si sta davvero costruendo una società in cui ogni donna possa sentirsi protetta, tutelata e rappresentata”.