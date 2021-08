40° sagra del Canestrato di Moliterno IGP il 9 e 10 agosto

Dopo le durezze e le clausure del difficile periodo pandemico, ogni pensiero ed ogni azione può trasformarsi in un atto di rinascita, in un’apertura fisica e mentale, in un allargamento di orizzonte e di prospettiva, in un rilancio del senso dello stare insieme, in una sfida che conduce, come in una corsa a staffetta, ad abbracciare il testimone per correre e spostare il limite più in là, ancora più in là. La 40° edizione della Sagra del Canestrato di Moliterno I.G.P. che si terrà il prossimo 9 e 10 agosto 2021, reinventata dalla Pro Loco Campus Moliterno nel mood de “Le Notti del Canestrato”, vuole incarnare, sotto i benefici auspici della Luna, lo spirito di rinascita di un’associazione e di una comunità che vuole aprirsi ed accogliere gli ospiti, gli amici e gli estimatori dell’evento, celebrando il notissimo formaggio Canestrato.

La volontà di rinnovare il rito della festa partendo dalle radici millenarie dell’attività pastorizia, di caseificazione e di stagionatura si percepisce anche nei contenuti grafici lanciati per la campagna promozionale sui social dietro ai quali si intravede la visionaria mano di Ceccio e dei ragazzi tutti che, per l’occasione, si coagulano intorno alla Pro Loco per sperimentare nuove formule e innestare idee innovative nella strutturazione dell’evento. La festa quest’anno si svolgerà in tre luoghi intorno alla Villa comunale del Borgo di Moliterno, Largo Ortale, piazza De Biase e il Giardino del Convento di Santa Croce ove saranno allocati gli stand della ristorazione che proporranno, in formula street food, fantasie gastronomiche gourmet.

Le proposte musicali si differenzieranno nelle tre aree e nelle due serate dando spazio a giovani artisti lucani. Naturalmente non potrà mancare, a partire dal tardo pomeriggio e per tutta la serata, presso la piazza antistante il comune e la chiesa di Santa Croce, il mercato degli espositori di prodotti food e non solo, sostenibili e di qualità, tra cui spicca l’ottimo Canestrato. In tempi di covid, oltre al green pass previsto per obbligo di legge, che rappresenterà il sigillo per poter accedere alle tre aree, la novità dell’edizione 2021, è la nota green della sagra che vuole interpretare la sensibilità di ridurre il consumo di plastica introducendo soluzioni di utilizzo di involucri e contenitori biodegradabili. Non resta che accogliere a Moliterno gli amici della Sagra del Canestrato il prossimo 9 e 10 agosto a partire dalle ore 19,00.

Alla festa de “Le Notti del Canestrato”, divertimento in sicurezza garantito