3° Raduno auto e moto d’epoca domenica 22 agosto a Stigliano

L’anno scorso circa 100 equipaggi provenienti dalla Basilicata e dalle regioni limitrofe scelsero di partecipare alla 100 km delle Dolomiti Lucane.

Una soddisfazione immensa vedere le facce dei partecipanti percorrere i tornanti ed entusiasmarsi come bambini; chi ha questa passione siamo sicuri che comprende appieno queste parole.

Quest’anno, la voglia di stare insieme, di socializzare, di scambiarsi opinioni , ci ha fatto propendere per STIGLIANO, dove tutto è nato 4 anni fa.

Pertanto, iniziate a caricare le batterie, controllate le puntine platinate e la carburazione, lucidate bene le cromature, perchè a partire dal pomeriggio inoltrato fino a notte fonda, saremo uniti dalla stessa passione ; non mancherà buon cibo e la serata sarà allietata dalla musica Rock dei Travelin Band.

