3° Edizione Concorso Letterario nazionale ” Mons. Pecci” a Tramutola il 14 Febbraio

14 Febbraio 2020 3° Edizione Concorso Letterario nazionale ” Mons. Pecci” – Cerimonia di premiazione 14 febbraio 2020 – ore 18.00. Evento a cura dell’Assessorato alla cultura e all’istruzione del comune di Tramutola.

Con il Patrocinio della Regione Basilicata e della Provincia di Potenza e con il contributo dell’Ente Parco Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, venerdì 14 febbraio 2020, con inizio alle ore 18.00, presso il Centro Sociale “2000 – Pace e Speranza” di Tramutola, a conclusione dei lavori della Giuria di concorso, avrà luogo la cerimonia di proclamazione dei vincitori della Terza Edizione del “ Premio Letterario Nazionale “Mons. Anselmo Filippo Pecci”.

L’Evento a cura dell’Assessorato alla cultura e all’istruzione del comune di Tramutola, sarà condotto da Antonella Di Lernia, semifinalista Miss Italia e Miss Mondo 2018 e Vincenzo Tedesco, Dottore di ricerca in diritto canonico ed ecclesiastico.

La serata avrà inizio con i saluti istituzionali del Sindaco Francesco Carile e dell’Assessore alla cultura e all’istruzione Anna Maria Grieco.

Presieduta dal Prof. Santino Bonsera, Presidente del Premio Letterario Basilicata nonché del Circolo Culturale Silvio Spaventa Filippi di Potenza, sarà presente la giuria composta da:

Prof. Lucio Attorre, docente universitario ed editore della Casa Editrice “EditricErmes”;

Antonio Candela, Editore Casa Editrice “Universosud”;

Enzo Cursio, giornalista e candidato al Premio Nobel per la pace 2018;

Prof. Claudio Elliot, apprezzato scrittore di narrativa per l’infanzia che ha pubblicato diversi libri per ragazzi per importanti editori, come Raffaello e Le Monnier;

Dr.ssa Rosanna Maggio – Microbiologa-Nutrizionista, rappresentante del Circolo Culturale Vincenzo Ferroni di Tramutola;

Prof. Angelo Parisi, scrittore e poeta;

Angela Maria Salvatore, giornalista e direttore responsabile della rivista “Leukanika”;

Professoressa Nicla Zarli, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Tramutola.

La serata verrà allietata ed arricchita dalle note musicali dei Maestri di musica del locale Istituto Comprensiv o “L. Da Vinci”: Nicola La Banca (al clarinetto), Cristian Calò (alla fisarmonica), Lucio Domenico Dragonetti (al flauto traverso) e Pasquale Molfese (al pianoforte).

Graditissimo ospite dell’evento sarà anche il Maestro Graziano Accinni che delizierà i presenti esibendosi con alcuni brani musicali, insieme al cantautore Gabriele Cirigliano e al chitarrista Giuseppe Ormando, frontman degli Elettric.

Altri piacevoli interventi musicali saranno i brani eseguiti al pianoforte dalla giovane promessa musicale Giovanni Grieco.

La poesia sarà presente non solo nelle premiazioni ma anche nelle letture del poeta Antonio Monaco, autore di silloge poetica e di una raccolta di proverbi di genti lucane e del giovane studente universitario Francesco Salera.

Il fulcro della serata vedrà le premiazioni dei vincitori delle quattro sezioni del premio: la prima riguardante le poesie inedite, la seconda la silloge poetica edita, la terza la narrativa edita e la quarta con i racconti degli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado delle scuole della Val D’Agri, partecipanti al concorso.