La Basilicata si scopre fortunata grazie al 10eLotto: nel concorso del 24 marzo, come riporta Agipronews, un giocatore di Melfi, in provincia di Potenza, è riuscito a centrare un 8 Doppio oro del valore di 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro per un totale di oltre 869 milioni da inizio anno.