Guardia Nazionale Ambientale: Nicola Russo nominato Dirigente Provinciale di Potenza.

La Guardia Nazionale Ambientale della Provincia di Potenza nomina il Dott. Nicola Russo dirigente provinciale. Un inizio di 2022 scoppiettante per il neo Dirigente che porta a casa un incarico importante, maturato grazie alla notevole esperienza dimostrata sul campo. Rilevante e decisivo, inoltre, l’impegno profuso sul territorio della Provincia di Potenza e in particolare all’ interno dei Comuni della Val D’Agri, per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. È opportuna una menzione anche per i volontari del Distaccamento di Paterno (PZ), i quali più volte, nel corso dell’anno appena concluso, sono stati attivati dal Dirigente Interregionale Centro Sud, Dott. Antonio D’Acunto a supporto dei colleghi della provincia di Salerno, principalmente nel Comune di Padula per attività di vigilanza ambientale e lotta al maltrattamento di animali. La nomina del dott. Nicola Russo è stata fortemente caldeggiata dal Dirigente Interregionale Centro Sud, Dott. Antonio D’Acunto il quale ha saputo mostrare in ogni momento collaborazione e disponibilità nei confronti del distaccamento di Paterno. In conclusione, è opportuno ringraziare per l’attenzione e l’interesse verso le dinamiche quotidiane del distaccamento della Val d’Agri il Presidente oltre che Dirigente Nazionale Superiore Alberto Raggi e la Dirigente della Segreteria Nazionale dott.ssa Alessia Angeli.