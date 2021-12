Basilicata, Anas: nel 2021 progettati lavori di manutenzione programmata per oltre 100 milioni di euro, già interamente finanziati

Nel 2021 Anas in Basilicata – per soli lavori di manutenzione programmata – ha progettato lavori per oltre 100 milioni di euro e prodotto oltre 35 milioni di euro per interventi di manutenzione programmata (dei quali oltre 10 per le nuove pavimentazioni) e circa 30 milioni di euro per le nuove opere.

“Sono numeri importanti, che tracciano un bilancio assolutamente positivo dell’anno che sta per concludersi – ha affermato Carlo Pullano, Responsabile di Anas Basilicata – sia per quanto concerne le progettazioni tutte relative a interventi già finanziati (alcuni dei quali prenderanno il via già a partire dal prossimo anno), sia per quanto riguarda le produzioni nei cantieri attivi nonostante la pandemia che ha segnato negativamente, soprattutto, la prima parte dell’anno, nonostante le difficoltà negli approvvigionamenti per il caro delle materie prime.

Da diversi anni – ha proseguito l’Ing. Pullano – a livello aziendale, infatti, Anas è passata da una manutenzione straordinaria ad una manutenzione programmata, che tiene conto delle reali condizioni delle infrastrutture e dell’importanza delle direttrici, con l’obiettivo di abbandonare la logica dell’intervento saltuario in favore di attività programmate”.

Oltre al mantenimento dell’opera, infatti, si punta ad aumentarne la durata nel tempo ed a garantire all’utenza stradale maggiori standard di sicurezza e confort nel viaggio.

Di seguito le principali lavorazioni terminate o in corso:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Lungo la strada statale SS407 “Basentana” è in corso l’intervento di realizzazione dello spartitraffico centrale, nell’ambito del quale, quest’anno, sono stati consegnati ulteriori 6 lotti (per un investimento complessivo di 38,7 milioni di euro), per i quali proseguono a ritmo serrato le forniture in cantiere del nuovo spartitraffico, che vanno ad aggiungersi ai 4 cantieri già in esecuzione (per oltre 25 milioni di euro).

E’ di imminente approvazione anche il lotto B2B, per oltre 6 milioni di euro, per l’allargamento della sede stradale nonché per la posa dello spartitraffico dal km 46,400 al 48,440.

L’obiettivo per il 2022 è quello di riuscire a dotare di spartitraffico la quasi totalità dei 60 km di Basentana oggetto dell’intervento, con ultimazione dei restanti lavori già entro la prima metà del 2023.

Un altro importante obiettivo raggiunto è stata l’eliminazione del cantiere sul Raccordo Autostradale 5 fra Potenza e Tito, nell’ambito di un più ampio intervento (per un investimento complessivo di 40 milioni di euro) che comprende in totale 13 viadotti del RA5 tra i quali anche ‘La Tora II’, ‘Centomani I’ e ‘Centomani II’; il senso unico alternato è stato ridotto al solo tratto in corrispondenza del viadotto ‘La Tora I’, dove i lavori procedono celermente.

Per la SS658 “Potenza-Melfi” sono attualmente attivi 15 cantieri per circa 70 milioni di euro; anche in relazione a questi, l’impegno di Anas è finalizzato a contenere al massimo i disagi (dovuti all’installazione dei semafori), ottimizzando le fasi lavorative nei vari cantieri.

In ogni caso, al fine di mitigare i disagi agli utenti in vista delle imminenti festività natalizie, Anas già lo scorso 16 dicembre ha rimosso il semaforo sulla tratta Melfi-Sata (SS658/dir), mentre il 17 ha rimosso anche quello sui viadotti Querce (2,8 milioni di euro) e Ulisse (2,2 milioni di euro).

Restano in funzione, per motivi di natura tecnica, i semafori in corrispondenza dei lavori di allargamento per la terza corsia e quello in corrispondenza della galleria San Nicola (per l’esecuzione dell’intervento di rivestimento e ripristino della calotta del valore complessivo di 1,1 milioni di euro).

NUOVE OPERE

Per quanto attiene alle nuove viabilità sono state messe in esercizio due nuove opere, una ad inizio d’anno e un’altra alla fine.

Nel mese di marzo, infatti, è stato reso fruibile al transito il ponte metallico ad arco a via inferiore realizzato da Anas per l’attraversamento del fosso Chiobica sulla SP ex SS176, nel territorio di Craco, che rappresentava uno stralcio funzionale del Collegamento Mediano Murgia-Pollino, tratto Pisticci – Montalbano – Valsinni. I lavori del valore di 1,6 milioni di euro sono stati interamente finanziati nell’Accordo di Programma Quadro CB02 “Basilicata Infrastrutture Stradali” tra MIT, MISE, Regione Basilicata ed Anas.

Nel mese di dicembre è stato ultimato l’intero tracciato della SS655 “Bradanica” , infrastruttura strategica per la Basilicata, con l’apertura al transito del Lotto La Martella del valore d’investimento complessivo di oltre 77 milioni di euro, finanziati da Anas e dalla Regione Basilicata (quest’ultima per 19 milioni di euro).

Relativamente alle nuove realizzazioni in corso di esecuzione, proseguono a ritmo serrato i lavori della variante di Brienza (SS95VAR), con ultimazione prevista nel corso del prossimo anno, per oltre 125 milioni di euro d’investimento complessivo.

Proseguono inoltre le attività preliminari relative all’intervento di realizzazione della variante al tratto di statale 18, tra Maratea (PZ) e Sapri (SA), per un investimento complessivo di circa 45 milioni di euro; i lavori consisteranno, principalmente, nella realizzazione di tratti in variante, su due gallerie, per un’estensione di circa 2 km complessivi, finalizzati a bypassare la porzione di viabilità statale soggetta a fenomeni di caduta massi.

Sempre allo scopo di contenere i disagi per l’utenza, l’esecuzione delle attività entrerà nel vivo con l’anno venturo e le fasi lavorative ed i conseguenti provvedimenti per la circolazione verranno preventivamente comunicati al territorio.

Infine, sulla 658 “Potenza Melfi” sono ormai in via di ultimazione i lavori di costruzione della terza corsia di arrampicamento per quanto concerne i 4 lotti compresi tra il km 20,200 ed il km 36,712 (per un valore di 32,8 milioni di euro), mentre sono già stati consegnati, seppur parzialmente, i lavori di analoga tipologia tra il km 16,380 ed il km 27,910 (per un valore di 16 milioni di euro), che prenderanno materialmente il via a partire dal mese di febbraio del 2022.