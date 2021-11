Covid in Basilicata, oggi 34 nuovi positivi. Un caso anche a Viggiano

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 26 novembre, sono state effettuate 4.372 vaccinazioni. A ieri sono 436.864 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79 per cento) e 403.534 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (72,9 per cento) e 42.311 quelli che hanno ricevuto la terza dose (7,6 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 882.709 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 853 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 34 (e tra questi 32 relativi a residenti in Basilicata e 2 domiciliati) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 18 guarigioni, tutte relative a residenti in Basilicata.

32 positivi residenti:

1 Avigliano

2 Bernalda

6 Ferrandina

4 Matera

3 Miglionico

1 Montescaglioso

4 Pietragalla

1 Pomarico

1 Potenza

1 Satriano di Lucania

1 Savoia di Lucania

3 Scanzano Jonico

3 Stigliano

1 Viggiano

Positivi non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: 1 Bulgaria (domiciliato a Ferrandina), 1 Lombardia (domiciliato a Nova Siri)

Si registrano 18 guariti

18 guariti residenti in Regione Basilicata

1 Lauria

2 Lavello

7 Matera

1 Melfi

1 Palazzo San Gervasio

1 Policoro

1 Rionero in Vulture

1 Stigliano

1 Tursi

2 Venosa

I casi attuali residenti sono 1061 casi positivi residenti in isolamento domiciliare 1046.

Sono 28.970 persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 602 quelle decedute.

A partire dal 6 agosto, dal giorno in cui sono ripartiti i contagi a Matera, le persone risultate positive al Coronavirus sono 1571.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 16: a Potenza 4 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 4 in Pneumologia, nessuno in Medicina d’urgenza, nessuno in Medicina Interna Covid e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 3 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 2 in Pneumologia, nessuno in Medicina Interna Covid e 0 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 476.245 tamponi molecolari, di cui 442.026 sono risultati negativi, e sono state testate 248.951 persone. Test antigenici totali 25.880