Weekend in Val d’Agri: tour enogastronomico con i “Ferricelli di Viggiano”

L’unicità del patrimonio culinario si sta affermando sempre più come un fattore decisivo nei processi di attrazione e fruizione turistica. Il turismo enogastronomico acquisisce una rilevanza notevole nella scelta di vacanza, non solo perché il cibo è importante nell’esperienza turistica, ma anche perché l’enogastronomia è diventata una pratica culturale inclusiva di aspetti etici e di sostenibilità del territorio.

La nuova sfida che il Consorzio Turistico Alta Val D’Agried il Comune di Viggianovogliono lanciare, è quello che attraverso il turismo enogastronomico si possa contribuire alla sostenibilità di un luogo, sia dal punto di vista ambientale che socio-economico. Infatti, questo tipo di turismo può avere effetti positivi sulla protezione del patrimonio agroalimentare e culturale locale e sulla generazione di ritorni economici positivi senza sottovalutare che il tutto aiuta a trasmettere un senso di orgoglio locale ai residenti.

Con la riapertura delle attività e la possibilità di spostarsi sul territorio, a seguito dell’emergenza da Covid-19, abbiamo l’occasione di far riscoprire la nosta Val d’Agri, ammirandone i paesaggi e le bellezze artistiche e assaporandone i prodotti e i piatti che affondano le radici nella tradizione. Negli anni scorsi molti turisti hanno riscoperto la nostra valle come destinazione turistica e vivere una vacanza a 360 gradi significa, infatti, entrare a stretto contatta con la realtà locale, ad incominciare dalla buona cucina che non smette mai di sorprendere. Si può quindi affermare che l’enogastronomia è cultura, nonché un punto di connessione tra turista e territorio.

Il Consorzio Turistico Alta Val D’Agri offre quindi le migliori soluzioni alberghiere per una esperienza di piacere in Valle. La rete collaborativa con le agenzie di viaggio e le guide turistiche del territorio, consente di proporre un pacchetto di offerte e servizi per i visitatori: – Dal borgo di Brienza ai piedi del castello Coracciolo – a Grumento Nova dove si trova uno dei Parchi Archeologici più importanti di Basilicata, fino alla scoperta delle ricchezze enogastronomiche di un territorio affascinante; a Moliterno, un paese noto per il suo rinomato formaggio canestrato; Sarconi, conosciuto per gli eccellenti fagioli che si esportano in tutto il mondo; Marsico Nuovo, è un paese che non può non essere visitato, per la ricchezza artistica e le costruzioni di pregio che ha saputo conservare e risalenti al periodo medioevale: il Palazzo Pignatelli (sede del municipio), Palazzo Navarra, Museo di Arte Sacra allestito nell’interno della chiesa di San Michele Arcangelo; Marsicovetere, offre ai suoi visitatori un interessante Centro Storico e la possibilità di effettuare escursioni al Monte Volturino; Spinoso il borgo dei portali che si affaccia sulla Diga del Pertusillo; Tramutola, caratteristico per il borgo ricco di antichi palazzi e portali; Viggiano, si fregia dei titoli di “Città di Maria” e Città dell’Arpa e della Musica, da visitare la Basilica Pontificia che ospita la Madonna nera.