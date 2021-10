Incidente stradale nel parcheggio antistante il centro oli di Viggiano

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza la scorsa notte alle ore 00.20 circa, sono intervenuti nel parcheggio antistante il centro oli di Viggiano per incidente stradale.

I VV.F. in servizio presso il distaccamento di Villa d’Agri giunti sul posto, hanno trovato una Alfa Romeo Giulietta letteralmente capovolta con il conducente già fuori dall’abitacolo e alle prime cure del 118.

La Giulietta al termine della sua corsa ha colpito un altro veicolo fermo senza persone all’interno.

I VV.F. hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi e sono intervenuti con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Carabinieri e 118.