Weekend alla Terme di Grumentum

La Direzione Regionale della Basilicata, diretta dall’arch. Annamaria Mauro, in collaborazione con il Segretariato Regionale del MiC per la Basilicata e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Basilicata, diretti dall’arch. Francesco Canestrini, all’interno degli eventi delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, ha organizzato un importante evento che si terrà a Grumentum sabato 25 e domenica 26 settembre, incentrato sulla valorizzazione del monumento delle Terme maggiori, appena restaurato.

In particolare, sabato 25, dalle 20 alle 23, sarà possibile effettuare una visita al Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri, con un focus sul ciclo scultoreo di reperti provenienti dalla piscina del frigidarium delle Terme.

Domenica mattina, dalle 9 alle 13, sarà possibile visitare l’anfiteatro di Grumentum, mentre domenica pomeriggio, dalle 15 alle 18, il Direttore del Museo e del Parco, Francesco Tarlano, terrà visite guidate (organizzate per piccoli gruppi) nell’area delle Terme maggiori, per la prima volta aperta al pubblico dopo l’intervento di messa in sicurezza e restauro, appena concluso.

La visita al complesso delle “Terme maggiori”, decorato con ricchissimi marmi colorati e mosaici figurati permette una lettura completa dei sistemi ingegneristici utilizzati dai Romani per il riscaldamento dei vani e per l’uso dell’acqua.​

L’occasione sarà gradita per presentare alla cittadinanza e ai partecipanti della valle le progettualità in atto su questo importantissimo luogo della cultura, riconosciuto tra i grandi attrattori del Ministero della Cultura, e maggiore città romana della Basilicata nel periodo imperiale.

Per la partecipazione all’evento, sono necessari il Green Pass e il rispetto della normativa vigente sul contrasto alla diffusione del COVID-19.