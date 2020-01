﻿Presentato il programma CuoreBasilicata 2020: promozione turistica internazionale e formazione per i cittadini

Presso la biblioteca comunale messa a disposizione dall’Amministrazione di Sarconi sono state presentate da Bruno Patierno, coordinatore del Gruppo Atlantide, le linee guida per il 2020 del progetto CuoreBasilicata.

All’incontro hanno partecipato Sindaci e Amministratori di Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Moliterno, Sarconi, Viggiano, rappresentanti di associazioni e cittadini, Claudia Faverio, responsabile comunicazione del Gruppo Atlantide ed il Gruppo di Animazione Territoriale del progetto.

Le iniziative dei prossimi mesi saranno principalmente:

1) Promuovere il territorio nei circuiti turistici nazionali e internazionali.

Per questo entro aprile saranno realizzati, d’intesa con Amministrazioni cittadine e associazioni che vorranno partecipare, dei percorsi turistici che toccheranno tutti gli 11 Comuni (Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Moliterno, Sarconi, Viggiano, Spinoso, Grumento Nova, Calvello, Paterno e Tramutola) dell’area valorizzandone le eccellenze.

I percorsi si rivolgeranno in modo differenziato a 3 principali target di visitatori: adulti interessati all’arte e alla cultura; giovani in cerca di svago e di contatto con l’ambiente; famiglie con bambini desiderose di trascorrere vacanze serene a contatto con la natura. I percorsi, in italiano e in inglese, saranno lanciati attraverso mappe interattive fruibili dagli utenti online così che ciascuno possa scegliere il proprio itinerario di visita.

Inoltre ad aprile partiranno le riprese del documentario “2manon2” che racconterà storie affascinanti di persone che vivono e lavorano nell’area di CuoreBasilicata. Il documentario, destinato ai festival internazionali, ha già avuto il patrocinio della Lucana Film Commission e sarà completato entro la fine dell’anno.

Un’altra iniziativa sarà destinata alla partecipazione attiva dei cittadini: un concorso video con premi finali. Video brevi (durata massima 15”) sul tema “La vita quotidiana nel cuore della Basilicata”; un concorso a cui tutti i cittadini potranno partecipare. I video più interessanti saranno proposti in una rassegna sui canali del Progetto per far conoscere, attraverso gli occhi di chi vi abita, il territorio. Il concorso partirà da aprile.

2) Fornire strumenti di formazione ai cittadini.

In questo quadro si inseriscono i corsi di formazione gratuiti che saranno offerti a tutti i residenti interessati degli 11 Comuni.

I temi saranno 2 con corsi specifici per ciascuno dei 2: un corso che metterà in grado imprese, commercianti, artigiani che non hanno una presenza nel web di averla, a partire dai social, cosa ormai indispensabile per chi voglia cercare o attrarre clienti lontani; un corso sulla comunicazione con i clienti destinato al personale di contatto con i turisti. I corsi partiranno da maggio.

Nella linea formativa si inserisce anche la realizzazione del percorso di alternanza scuola-lavoro che è già stato formalizzato con l’Istituto Agrario e aperto alle altre strutture formative che vorranno aderire che consentirà agli studenti di dotarsi di un proprio blog personale con cui parlare delle proprie passioni e del territorio. Al momento è già prevista la partecipazione di circa 50 studenti del terzo e del quarto anno. L’attività terminerà alla fine di aprile. Per tutte le attività formative sono previsti attestati di partecipazione.

La diretta integrale della presentazione stampa:

Alcune foto dell’incontro realizzate per la Gazzetta della Val d’Agri da Gianfranco Grieco: